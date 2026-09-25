Bob Pettit wurde 1956 erster MVP der NBA und feierte große Erfolge. Der frühere Basketball-Star der St. Louis Hawks ist nun im Alter von 93 Jahren gestorben.

St. Louis (dpa) - Der erste sogenannte MVP der NBA ist tot. Bob Pettit starb im Alter von 93 Jahren. Seine ehemalige Universität Louisiana State University bestätigte in einer Mitteilung den Tod des früheren Basketball-Profis der St. Louis Hawks, die inzwischen in Atlanta beheimatet sind, am Mittwoch. Er bestritt elf Spielzeiten in der NBA für das damalige Team der Hawks und wurde 1956 zum ersten MVP («Most Valuable Player»), also zum wertvollsten Spieler, der Liga ausgezeichnet.

«Die NBA-Familie trauert um den Tod von Bob Pettit», teilte die Liga mit und würdigte ihn auch dafür, die Position des Power Forwards weiterentwickelt zu haben. «Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und der gesamten Organisation der Hawks.»

1958 gewann er mit den Hawks den NBA-Titel. MVP der NBA wurde er 1959 noch einmal. Zudem gewann er denselben individuellen Titel bei vier All-Star-Spielen der Liga. Dies schaffte nach ihm nur der inzwischen verstorbene Kobe Bryant.

«Schlank, anmutig und stets in Topform - dank seiner körperlichen Verfassung war Bob Pettit einer der ersten großen Spieler, die mit dem Gesicht zum Korb spielten», heißt es in Pettits Profil in der Naismith Memorial Basketball Hall of Fame.