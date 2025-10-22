Die NBA ist zurück - und liefert zum Auftakt sofort einen Krimi. Titelverteidiger Oklahoma City Thunder muss gleich zwei Verlängerungen spielen. Davor gab es Ringe und das erste Banner.

Oklahoma City (dpa) – Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder sind in ihrem ersten Spiel als NBA-Champion mit einem hart erkämpften Sieg in die neue Saison gestartet. Nach zwei Verlängerungen gab es gegen die Houston Rockets um Neuzugang Kevin Durant ein 125:124. Vor der Partie hatten die Basketball-Profis ihre Ringe für den Titel in der vergangenen Saison bekommen und an der Banner-Zeremonie für die Meisterschaft teilgenommen.

Um den ersten Sieg der Saison musste OKC dann allerdings hart kämpfen. «Große Entschlossenheit und Abwehr. Wir haben uns eine Chance geben, es zu Ende zu bringen. Erster Sieg der Saison. Wir waren etwas rostig, aber es ist ein guter Start», sagte Shai Gilgeous-Alexander. Der wertvollste Spieler der vergangenen Saison beendete die Partie mit 35 Punkten.

Besser war nur der Türke Alperen Şengün, der für die Rockets auf 39 Punkte kam. Kevin Durant verbuchte 23 Zähler für Houston, Hartenstein kam auf sechs Zähler, neun Rebounds und fünf Vorlagen für Oklahoma City. 1:15 Minuten vor Ende der zweiten Verlängerung kassierte er sein sechstes Foul und durfte die Partie nicht zu Ende spielen.