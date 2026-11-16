Dem Patzer gegen die Los Angeles Clippers lassen die Oklahoma City Thunder einen klaren Sieg in Sacramento folgen. LeBron James arbeitet sich in einer NBA-Bestenliste unter die Top drei vor.

Sacramento (dpa) – Die Oklahoma City Thunder haben sich in der NBA von ihrer überraschenden Niederlage bei den Los Angeles Clippers erholt und bei den Sacramento Kings den neunten Saisonsieg geholt. Der Meister von vor zwei Jahren gewann in der kalifornischen Hauptstadt 125:103.

Der deutsche Center Isaiah Hartenstein hatte nach seiner Saisonbestleistung gegen die Clippers offensiv ein verhaltenes Spiel und kam auf lediglich drei Punkte. In der Defensive aber war der Niedersachse eine Bank und holte zehn Rebounds, dazu kam ein weiterer in der Offensive. Bester Werfer war erneut Shai Gilgeous-Alexander, der Kanadier kam auf 37 Punkte.

Ebenfalls eine Niederlage bei den Clippers kassierten die Charlotte Hornets. Ohne den weiter verletzten Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder gab die Mannschaft einen 13-Punkte-Vorsprung aus der Hand – nachdem Trainer Charles Lee im dritten Viertel binnen 17 Sekunden zwei technische Fouls kassierte und die Bank verlassen musste.

«Wir müssen da unsere Intensität hochhalten und dürfen es nicht so hergeben», sagte der deutsche Basketball-Nationalspieler Christian Anderson nach dem 105:113. Mit 16 Zählern machte der Aufbauspieler eine gute Partie. Der dritte Deutsche im Kader der Hornets, Hannes Steinbach, ist derzeit in der zweitklassigen G-League aktiv und sammelt dort Einsatzminuten.

James schiebt sich in ewiger Bestenliste vorbei an Kidd

Zuvor hatten die Philadelphia 76ers ihr Heimspiel gegen die Indiana Pacers 131:124 gewonnen. LeBron James zog mit 11 Vorlagen in der Partie in der ewigen Bestenliste der NBA an Jason Kidd vorbei und belegt nun mit 12.092 Assists Rang drei. Vor ihm liegen nur noch John Stockton (15.806) und Chris Paul (12.552).