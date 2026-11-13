Die NBA-Saison ist noch keine fünf Wochen alt, aber viele Teams müssen schon Ausfälle kompensieren. Die 76ers haben bei Spielen ohne James weniger Schwierigkeiten als die Hornets ohne Schröder.

Phoenix (dpa) – Ohne den verletzten Welt- und Europameister Dennis Schröder haben die Charlotte Hornets in der NBA ihr Auswärtsspiel bei den Phoenix Suns verloren. Beim 96:101 fehlte Schröder weiter mit einer Oberschenkelverletzung. Auch NBA-Neuling Hannes Steinbach ist derzeit nicht für die Hornets aktiv, sondern sammelt in der zweitklassigen G-League Basketball-Erfahrung.

Der dritte Deutsche im Kader, Christian Anderson, zeigte dagegen eine gute Leistung und verbuchte in etwas mehr als 18 Minuten Spielzeit 13 Punkte und zwei Vorlagen. Bester Werfer für die Hornets war Coby White mit 21 Punkten, für die Suns war Devin Booker mit 30 Zählern der entscheidende Mann.

Auch die Philadelphia 76ers traten im Heimspiel gegen die Toronto Raptors nicht in Bestbesetzung an, gewannen aber auch ohne LeBron James 123:117 und holten damit schon den zehnten Saisonsieg bei nur drei Niederlagen. Nur die Boston Celtics haben in der Eastern Conference eine noch bessere Ausbeute.

James fehlte wegen Rückenproblemen. Der stark besetzte Kader konnte den Ausfall gut verkraften. Tyrese Maxey kam auf 27 Punkte, Joel Embiid auf 20 Punkte und Jaylen Brown auf 18 Punkte gegen Toronto. Drei weitere Profis trafen jeweils zweistellig.

52 Punkte für Cunningham bei doppelter Verlängerung

Die meisten Punkte sahen die Fans beim 144:140 der Detroit Pistons gegen die Washington Wizards. Cade Cunningham verbuchte einen persönlichen Rekord von 52 Zählern in der Partie, die erst nach der zweiten Verlängerung entschieden war. Die Wizards hatten zweimal mit Treffern in letzter Sekunde zusätzliche Spielzeit erzwungen, standen am Ende aber trotzdem mit leeren Händen da.