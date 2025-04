Toronto (dpa) – Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat das erste Playoff-Spiel seiner NHL-Karriere deutlich verloren. Mit den Ottawa Senators unterlag der Center den Toronto Maple Leafs zum Auftakt der Erstrunden-Serie 2:6. Der Angreifer blieb dabei ohne eigene Torbeteiligung. Das Duell zwischen Ottawa und Toronto – das sogenannte «Battle of Ontario» – hatte es in den NHL-Playoffs zuletzt vor 21 Jahren gegeben.

Die beiden Mannschaften treffen in der deutschen Nacht auf Mittwoch erneut in Toronto aufeinander, die beiden danach folgenden Partien finden in Ottawa statt. In der Best-of-Seven-Serie braucht es vier Siege zum Weiterkommen.