Berlin (dpa) – Deutschlands Basketballerinnen müssen bei der Heim-WM auf Starspielerin Satou Sabally verzichten. Die 28-Jährige laboriert weiterhin an den Folgen einer Gehirnerschütterung und fällt für das Turnier vom 4. bis 13. September in Berlin definitiv aus, teilte der Deutsche Basketball Bund mit. Sabally hatte zuletzt alles versucht, um rechtzeitig zum WM-Start doch wieder fit zu werden.

«Ich muss mit großem Bedauern mitteilen, dass ich leider bei der WM in Berlin nicht dabei sein kann. Eine Heim-WM vor eigenem Publikum, vor meiner Familie und mit diesem Team, war eines meiner größten sportlichen Ziele», sagte Sabally: «Diese Entscheidung fällt mir sehr schwer, aber ich muss meine Gesundheit priorisieren und den gesamten Fokus darauf richten, vollständig gesund zu werden.»

Zweite Gehirnerschütterung in acht Monaten

Sabally kam zuletzt schon nicht mehr für New York Liberty in der amerikanischen Basketball-Liga WNBA zum Einsatz. Trainer Chris DeMarco hatte mitgeteilt, dass sie auf unbestimmte Zeit ausfallen werde. Sie hat seit dem 23. Juni keine Partie mehr bestritten, nachdem sie sich bei einem Zusammenstoß gegen die Las Vegas Aces die zweite Gehirnerschütterung innerhalb von acht Monaten zugezogen hatte. Ihre erste Gehirnerschütterung hatte die Berlinerin im Oktober vergangenen Jahres.

Sabally galt vor der anstehenden Heim-Weltmeisterschaft in Berlin als Hoffnungsträgerin der DBB-Auswahl. Sie war zuletzt die Anführerin, bereits im Vorjahr hatte sie die Europameisterschaft verletzungsbedingt verpasst. Bei der Weltmeisterschaft im September trifft Deutschland in der Vorrunde auf Spanien, Japan und Mali.