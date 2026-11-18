Nach zwölf Siegen in Serie haben die San Antonio Spurs um Superstar Victor Wembanyama in der NBA wieder ein Spiel verloren. Die längste Siegesserie weist nun ein Team aus Kalifornien auf.

San Antonio (dpa) – Die Detroit Pistons haben den Erfolgslauf der San Antonio Spurs in der NBA gestoppt. Die Spurs um den französischen Ausnahmespieler Victor Wembanyama verloren zu Hause mit 93:105 (54:55). Damit gingen sie erstmals nach zwölf Siegen in Serie in der nordamerikanischen Basketball-Liga wieder als Verlierer vom Parkett, kein Team hatte zuletzt mehr Spiele nacheinander gewonnen.

Wembanyama erzielte mit 25 Punkten und 18 Rebounds sein elftes Double-Double der Saison und legte allein im ersten Viertel zehn Zähler auf. Im ersten Durchgang lief es für die Spurs mit 33 Zählern gut, danach wurden die Gäste besser. Bester Spieler Detroits war Cade Cunningham mit 27 Punkten.

Lakers gelingt Comeback-Sieg

Mit neun Erfolgen nacheinander weisen nun die Los Angeles Lakers die längste Siegesserie auf. Das Team von Superstar Luka Doncic mühte sich gegen die Charlotte Hornets zu einem 118:114 (59:66, 111:111)-Heimerfolg nach Verlängerung. Die Lakers holten einen 18-Punkte-Rückstand auf, retteten sich durch einen Dreier von Quentin Grimes (47 Punkte) in die Verlängerung und ließen dort nur drei Zähler zu.

Doncic kam auf 36 Punkte. Bei den Hornets erzielte der deutsche Liganeuling Christian Anderson fünf Punkte, Dennis Schröder verpasste das fünfte Spiel in Serie auf Grund einer Oberschenkelverletzung.

Die New York Knicks kommen dagegen immer besser in Fahrt: Der Meister setzte sich mit 111:102 (54:50) gegen die Toronto Raptors durch und fuhr den sechsten Sieg aus den vergangenen acht Spielen ein. Durch ein 31:19 im vierten Viertel drehten die Knicks die Partie. Jalen Brunson, der in der diesjährigen Finalserie zum wertvollsten Spieler gekürt worden war, führte New York mit 31 Punkten an.