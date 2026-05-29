Die Knicks warten bereits auf ihren Gegner in den NBA-Finals - und bekommen es in jedem Fall mit einem Team zu tun, das Schwerstarbeit verrichten musste. Die Entscheidung fällt erst im siebten Spiel.

San Antonio (dpa) – Die San Antonio Spurs um den französischen Ausnahme-Basketballer Victor Wembanyama haben auf dem Weg in die NBA-Finals ein entscheidendes siebtes Spiel erzwungen. Gegen die Oklahoma City Thunder gewann das Team aus dem US-Bundesstaat Texas vor eigenem Publikum überlegen 118:91. Die Entscheidung fällt nun in Oklahoma City in der deutschen Nacht zu Sonntag (2.00 Uhr MESZ). Für OKC um den deutschen Profi Isaiah Hartenstein wäre es nach dem Titel in der vergangenen Saison die zweite Final-Teilnahme in Serie. Die Spurs waren seit ihrer Meisterschaft 2014 nicht mehr dabei. In den Finals warten die New York Knicks als Gegner.

Deutlichster Sieg der ganzen Serie

Die Niederlage des Titelverteidigers in San Antonio war mit 27 Punkten Abstand die klarste Begegnung der ganzen Serie. Die Gäste gingen zu keinem Zeitpunkt in Führung und verloren das dritte Viertel 13:32. OKC-Star Shai Gilgeous-Alexander hatte einen für seine Verhältnisse schwachen Abend und kam auf lediglich 15 Punkte. Er traf nur 6 seiner 18 Würfe aus dem Feld, war damit aber dennoch der gefährlichste Spieler seines Teams. Hartenstein kam als Startspieler in 16 Minuten auf dem Feld auf 10 Punkte und 5 Rebounds.

Auf der Gegenseite war Wembanyama wieder der Dreh- und Angelpunkt für die Spurs. Der 22-jährige Franzose verbuchte 28 Punkte, 10 Rebounds und 3 Blocks. Er erledigte damit den Auftrag seines Trainers Mitch Johnson, der seinen Star zuvor kritisiert hatte. Nach im Schnitt mehr als 20 Rebounds in den beiden ersten Partien der Serie war Wembanyama in den Spielen drei, vier und fünf auf lediglich sechs Rebounds im Schnitt gekommen.

OKC hat Erfahrung mit siebten Spielen in den Playoffs

So überlegen der Meister in den Playoffs seine Gegner in den Runden zuvor bislang ausgeschaltet hatte: Neu ist ein Duell, das bis zum siebten Spiel geht, für das Team nicht. In der vergangenen Saison musste die Mannschaft auf dem Weg zum Titel sowohl gegen Denver als auch gegen Indiana im Finale in eine siebte Partie.