Detroit (dpa) – Die dritte Niederlage aus den vergangenen vier Spielen hat die Detroit Pistons um Weltmeister Dennis Schröder Rang fünf in der Eastern Conference der NBA gekostet. Trotz der Rückkehr des zuletzt verletzten Star-Spielers Cade Cunningham unterlagen die Pistons den Memphis Grizzlies zu Hause 103:109 und rutschten in der Tabelle hinter die Milwaukee Bucks auf Rang sechs.

Die Teilnahme an den Playoffs ist den Pistons bereits sicher, es geht um den Gegner in der ersten Runde. Das sechstplatzierte Team trifft absehbar auf die New York Knicks, der Fünfte bekommt es mit den Indiana Pacers zu tun. Die Bucks gewannen nach Verlängerung 121:115 gegen die Miami Heat.

Sieg ohne Morant besonders wertvoll für Grizzlies

Schröder hatte lange keinen guten Abend und kam am Ende auf zehn Punkte. Cunningham gelangen bei seinem Comeback 25 Zähler. Die Grizzlies, die kurzfristig auf Ja Morant verzichten mussten, konnten sich auf Desmond Bane verlassen, der 38 Punkte erzielte. Zach Edey überragte mit 21 Rebounds. In der umkämpften Western Conference ist der Sieg für die Grizzlies besonders wertvoll, gleich vier Teams streiten sich um die Plätze fünf bis acht.

Memphis verteidigte durch den Sieg Rang sechs in der Western Conference gegen die Minnesota Timberwolves, die sich gegen die Philadelphia 76ers mit 114:109 durchsetzten. Die Los Angeles Clippers gewannen ihr Heimspiel überlegen 135:104 gegen die Dallas Mavericks. Die Golden State Warriors, die Grizzlies, die Timberwolves und die Clippers haben nun alle eine identische Bilanz.