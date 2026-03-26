In der NBA läuft alles auf einen spannenden Endspurt in der Hauptrunde hinaus. Dass Schröder mit den Cavs verliert, hat auch Auswirkungen auf seine Kollegen aus der Nationalmannschaft.

Cleveland (dpa) – Die Siegesserie der Cleveland Cavaliers um Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder ist gerissen. Zugleich verschärfte das 103:120 gegen die Miami Heat die Situation von Schröders Nationalmannschaftskollegen Moritz Wagner, Franz Wagner und Tristan da Silva bei den Orlando Magic, die im Rennen um die NBA-Playoffs immer mehr unter Druck geraten und auf Rang zehn abgerutscht sind.

Nur die besten sechs Teams der Eastern Conference sind sicher in den Playoffs dabei. Die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn müssen in einem Mini-Turnier zwei weitere Tickets ausspielen.

Die Cavaliers lagen zur Halbzeit 17 Punkte hinten, kamen im dritten Viertel aber beim 83:83 zum Ausgleich. Schröder spielte in dieser Phase gut und brachte seine Mitspieler in aussichtsreiche Positionen – die Wurfgenauigkeit der Gastgeber ließ allerdings zu wünschen übrig und Miami konnte wieder davonziehen.

Schröder hatte am Ende vier Punkte und sechs Vorlagen, sein Kollege Donovan Mitchell war mit 28 Punkten der beste Werfer des Abends. Er konnte die Pleite aber auch nicht verhindern. Bei Miami trafen acht der neun eingesetzten Profis zweistellig und ermöglichten damit den Sieg. Die Heat stehen in der Eastern Conference auf Rang acht vor den Charlotte Hornets und Orlando.

Tabellenführer im Osten und Westen verlieren beide

Auf Rang sechs liegen die Atlanta Hawks, die Tabellenführer Detroit Pistons nach Verlängerung 130:129 bezwangen und einen wichtigen Sieg einfuhren. Siebter sind die Philadelphia 76ers, die ihr Heimspiel gegen die Chicago Bulls 157:137 gewannen. Paul George durfte nach einer 25-Spiele-Sperre wegen eines Verstoßes gegen die Doping-Regeln der Liga erstmals wieder auflaufen und erzielte 28 Punkte für die 76ers.

In der Western Conference verkürzten die San Antonio Spurs unterdessen den Rückstand auf Tabellenführer Oklahoma City Thunder. Die Spurs gewannen 123:88 gegen die Memphis Grizzlies, der Titelverteidiger um Isaiah Hartenstein unterlag dagegen nach zuletzt zwölf Siegen 109:119 bei den Boston Celtics.