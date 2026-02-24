Die Sacramento Kings können in der NBA doch noch gewinnen. Nach zuletzt 16 Niederlagen nacheinander beendet die frühere Mannschaft von Dennis Schröder in Memphis ihre Pleitenserie.

Memphis (dpa) – Die Sacramento Kings haben ihre lange Negativserie in der NBA beendet. Nach zuletzt 16 Niederlagen nacheinander gewann das frühere Team von Basketball-Star Dennis Schröder bei den Memphis Grizzlies mit 123:114. Nie zuvor in der Historie des nordamerikanischen Teams gab es so eine lange Serie ohne einen Sieg. Den NBA-Negativrekord halten weiterhin die Detroit Pistons aus dem Jahr 2023 mit 28 Niederlagen nacheinander.

Russell Westbrook mit 25 Punkten sowie Precious Achiuwa mit 22 Zählern und zwölf Rebounds waren für die Kings die Garanten für den erst 13. Saisonsieg. Sacramento bleibt dennoch die Mannschaft mit den wenigsten Erfolgen in der NBA. Zuletzt gelang den Kings noch mit Schröder am 17. Januar beim 128:115 gegen die Washington Wizards ein Erfolg in der besten Basketball-Liga der Welt. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft wechselte wenig später zu den Cleveland Cavaliers.

Spurs gewinnen Top-Duell in der NBA

Die San Antonio Spurs um Basketball-Star Victor Wembanyama haben ihre Siegesserie weiter ausgebaut. Im Top-Duell mit den Detroit Pistons gewannen die Texaner auch dank 21 Punkten und 17 Rebounds des Franzosen mit 114:103 und sind nach dem neunten Erfolg nacheinander weiter Tabellenzweiter in der Western Conference. Detroit führt die Liga im Osten an.