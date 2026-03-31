Die Cavaliers sind auf direktem Weg in die Playoffs. Victor Wembanyama bricht einen Uralt-Rekord der NBA. Und im Duell der beiden besten Teams aus Ost und West ist es spannend bis zur letzten Sekunde.

Salt Lake City (dpa) – Die Cleveland Cavaliers mit Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder haben einen NBA-Pflichtsieg eingefahren und sind der direkten Qualifikation für die Playoffs einen Schritt näher gekommen. Bei den Utah Jazz gewann das viertplatzierte Team der Eastern Conference 122:113.

Cleveland ist nach den Detroit Pistons, den Boston Celtics und den New York Knicks wohl bald das vierte Team aus dem Osten, das sich sicher für die wichtigste Phase der Saison in der nordamerikanischen Basketball-Liga qualifiziert. Die Knicks machten die Teilnahme durch das 109:119 der Philadelphia 76ers gegen die Miami Heat perfekt, ohne dafür selbst aktiv zu sein.

In Salt Lake City konnten die Jazz – das zweitschlechteste Team der Western Conference – das Spiel gegen Cleveland bis ins Schlussviertel offen halten. Dann aber zogen die Gäste mit einem 16:6-Lauf davon. Stark war insbesondere Evan Mobley mit insgesamt 17 Rebounds und 34 Punkten. Auch Donovan Mitchell verbuchte 34 Punkte. Schröder kam einen Tag vor dem Duell mit den Los Angeles Lakers in 21 Minuten auf drei Punkte, drei Vorlagen und vier Rebounds.

Wembanyama verbucht NBA-Rekord

Für die San Antonio Spurs holte sich Victor Wembanyama unterdessen einen NBA-Rekord. Schon nach acht Minuten und 31 Sekunden hatte der Franzose ein sogenanntes ein Double Double aus 10 Punkten und 10 Rebounds. Zuvor war Jim Washington Rekordhalter, er hatte 1966 neun Minuten für zweistellige Werte in zwei Kategorien gebraucht. Am Ende des 129:114 der Spurs kam Wembanyama auf 41 Punkte und 16 Rebounds.

Im Duell der beiden Spitzenreiter aus Western und Eastern Conference fiel die Entscheidung erst in der Verlängerung – und dann zugunsten des Gastgebers. Die Oklahoma City Thunder gewannen 114:110 gegen die Detroit Pistons.

Der Titelverteidiger wähnte sich nach einem Dreier von Shai Gilgeous-Alexander vier Sekunden vor Schluss bereits als Gewinner, doch die Schiedsrichter entschieden auf Offensivfoul und zählten den Korb nicht. Mit 101:101 ging es in die Verlängerung, in der OKC als erstes Team in Führung ging und diese dann nicht mehr abgab. Gilgeous-Alexander beendete den Abend als bester Werfer mit 47 Punkten.