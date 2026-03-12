Drei deutsche Europameister standen beim Duell der Cleveland Cavaliers mit den Orlando Magic auf dem Parkett - zwei davon konnten am Ende jubeln. Im engen Playoff-Rennen war die Partie wichtig.

Orlando (dpa) – Im Aufeinandertreffen der Basketball-Europameister haben Moritz Wagner und Tristan da Silva ihren Nationalmannschafts-Kapitän Dennis Schröder geschlagen. In Orlando gewannen die Magic ihr Heimspiel in der NBA gegen die Cleveland Cavaliers 128:122. Die Gäste kamen nach zwischenzeitlich zwölf Punkten Rückstand im Schlussviertel zwar nochmal bis auf zwei Zähler heran, da Silva mit einem verwandelten Freiwurf machte dann aber schließlich den Deckel drauf.

Mit 23 Punkten zählte er zu den besten Werfern und steuerte zudem vier Rebounds bei. Wagner kam in 13 Minuten auf einen verwandelten Freiwurf, Schröder blieb für die Cavaliers ganz ohne Punkte. Bester Werfer war erneut der zuletzt starke Desmond Bane mit 35 Punkten für die Gastgeber, für Cleveland kam James Harden auf eine Ausbeute von 30 Punkten.

Im engen Playoff-Rennen der Eastern Conference war der Sieg für Orlando wichtig, das Team hatte zuletzt Rang sechs an die Miami Heat verloren und müsste derzeit ins Play-In-Turnier. Cleveland steht auf Rang vier und will mindestens noch die New York Knicks auf Rang drei einholen, die ihr Duell mit den Utah Jazz 134:117 gewannen und einen Sieg mehr auf dem Konto haben.