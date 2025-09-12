Das EM-Turnier begann mit einem Schock: Bundestrainer Alex Mumbru musste in Tampere ins Krankenhaus. Kapitän Schröder zollt dem Chefcoach nun seinen Respekt.

Riga (dpa) – Der deutsche Basketball-Kapitän Dennis Schröder hat dem körperlich angeschlagenen Bundestrainer Alex Mumbru nach dem Einzug ins EM-Finale emotional gedankt. «Dass er hier noch sitzt und diese Stärke zeigt – dafür ist er Familie für mich. Sein System und wie er das spielt, ist faszinierend. Es ist sehr schwer zu stoppen. Es passt wie die Faust aufs Auge für unser Team», sagte Schröder bei RTL.

Mit einem 98:86 gegen Finnland hatte der Weltmeister zuvor souverän das Ticket fürs Endspiel gelöst. Mumbru hatte kurz vor EM-Beginn ein akutes Abdomen erlitten und war in Tampere ins Krankenhaus gebracht worden. Dabei handelt es sich um eine Notfallsituation, die sofortige medizinische Behandlung erfordert. Sie äußert sich meist in heftigen Bauchschmerzen.

Chefrolle bei Spielen an Assistent delegiert

Im Achtelfinale gegen Portugal war Mumbru an die Seitenlinie zurückgekehrt. Doch der 46 Jahre alte Spanier wirkte noch angeschlagen. Am Montag erklärte Mumbru, dass er während der Spiele seine Chefrolle an Assistent Alan Ibrahimagic übergebe, weil er nicht zu 100 Prozent fit sei. Für Mumbru, der im Vorjahr von Weltmeister-Trainer Gordon Herbert übernahm, ist es das erste große Turnier mit Deutschland.

In einer denkwürdigen Pressekonferenz unterstrichen die Profis, die geschlossen hinter dem Spanier stehen, ihre Solidarität mit Mumbru nach dessen Erkrankung. Man müsse anerkennen, was für eine «wahnsinnige Leistung» Mumbru erbringe, indem er überhaupt noch beim Team sei, sagte Maodo Lo stellvertretend für das komplette Team.

Am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und MagentaSport) spielt Deutschland erstmals seit 2005 wieder ein EM-Finale. Damals verlor das Team um Dirk Nowitzki deutlich gegen Griechenland. Schröder und Co. können in Riga den zweiten EM-Titel nach 1993 perfekt machen.