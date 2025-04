Detroit (dpa) – Drei Punkte von Dennis Schröder in einer kritischen Spielphase haben die Ergebniskrise der Detroit Pistons beendet und dem Team die Chance auf Rang fünf in der Eastern Conference der NBA erhalten. Schröder traf beim 115:106 gegen die New York Knicks 54,7 Sekunden vor Schluss einen Jumpshot, wurde dabei gefoult und versenkte auch den Freiwurf. Damit sicherte der Basketball-Weltmeister seiner Mannschaft acht Punkte Vorsprung, die den Knicks alle Hoffnungen auf einen Sieg nahmen. Schröder beendete die Partie mit acht Punkten, bester Werfer war Cade Cunningham mit 36 Zählern. Bleiben die Knicks Dritter und die Pistons Sechster, treffen die beiden Teams in der ersten Runde der Playoffs aufeinander.

Pistons und Bucks spielen in noch zwei Partien um Rang fünf

Zuvor hatten die Pistons vier ihrer letzten fünf Spiele verloren. Durch den Sieg können sie noch an den Milwaukee Bucks vorbeiziehen. Die beiden Teams treffen in den abschließenden beiden Spielen der Hauptrunde erst in Detroit und dann in Milwaukee aufeinander. Die Bucks haben derzeit einen Lauf von sechs Siegen in Serie: Gegen die New Orleans Pelicans gab ein 136:111 für das Team um Giannis Antetokounmpo.

Die Indiana Pacers sicherten sich durch ein 114:112 gegen die Cleveland Cavaliers mindestens Rang vier in der Eastern Conference und können theoretisch noch die Knicks auf Rang drei abfangen.