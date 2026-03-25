Seit sechs Spielen haben die Orlando Magic in der NBA nicht mehr gewonnen, die Pleite gegen die Cleveland Cavaliers ist der nächste Playoff-Dämpfer. Schröder kann dafür schon fast sicher planen.

Cleveland (dpa) – Dennis Schröder und die Cleveland Cavaliers haben in der NBA die Sorgen der Orlando Magic weiter vergrößert. Das 136:131 war der vierte Sieg in Serie für Cleveland. Das Team kann Rang vier in der Eastern Conference gut zwei Wochen vor den Playoffs damit fast schon einplanen.

Orlando um die Basketball-Europameister Moritz Wagner und Tristan da Silva dagegen rutschte durch die sechste Niederlage in Serie auf Rang acht und liegt nun gleichauf mit den Charlotte Hornets und Miami Heat. Nur die besten sechs Teams sind sicher in den Playoffs vertreten, auf Rang sieben bis zehn müssen die Mannschaften im sogenannten Play-In die beiden letzten Startplätze ausspielen.

Cavaliers-Anführer Donovan Mitchell war mit 42 Punkten bester Mann des Abends und demonstrierte erneut, dass er gerne gegen Orlando aufläuft. Schon zum dritten Mal in seiner Karriere gelangen ihm mindestens 40 Punkte gegen die Magic. Mit im Schnitt 27,2 Punkten gegen Orlando hat er die beste Ausbeute aller NBA-Profis gegen das Team aus Florida. Schröder kam auf sechs Zähler und zwei Vorlagen in seinen 16 Minuten auf dem Parkett.

Für Orlando war Paolo Banchero mit 36 Punkten der beste Werfer. Da Silva kam auf 18 Punkte und 6 Rebounds, Wagner verbuchte in fünf Minuten Einsatzzeit vier Punkte und sammelte zwei Rebounds.