Nur eine Woche nach seinem Wechsel nach Cleveland kehrt Dennis Schröder nach Sacramento zurück. Die Cavaliers siegen dank eines Endspurts.

Sacramento (dpa) – Bei seiner schnellen Rückkehr nach Sacramento hat Basketball-Europameister Dennis Schröder auch sein zweites Spiel mit seinem neuen NBA-Team Cleveland Cavaliers gewonnen. Nur eine Woche nach seinem Wechsel aus Sacramento nach Cleveland zeigte Schröder beim 132:126 (57:55)-Erfolg eine ordentliche Leistung. Der 32 Jahre alte Spielmacher steuerte von der Bank kommend sieben Punkte, vier Vorlagen und drei Rebounds zum Sieg der Cavaliers bei.

Sein Debüt gab Altstar James Harden, der ebenfalls kurz vor dem Transferschluss nach Cleveland gewechselt war. Der 36 Jahre alte Routinier erzielte 23 Punkte. Bester Werfer war Donovan Mitchell mit 35 Punkten. Noch in der Schlussminute stand es unentschieden, ehe Mitchell und Harden mit sechs verwandelten Freiwürfen in Serie den Sieg sicherten.

Cleveland liegt in der Eastern Conference der nordamerikanischen Liga auf Platz vier auf Playoff-Kurs, während Sacramento das Schlusslicht der Western Conference ist und bereits das zwölfte Spiel in Serie verlor.

Magic gewinnen nach Aufholjagd

Ohne den weiterhin ausfallenden Franz Wagner haben die Orlando Magic einen wichtigen Sieg eingefahren. Gegen die Utah Jazz krönten die Magic eine Aufholjagd und gewannen trotz zwischenzeitlich 17 Punkten Rückstand noch mit 120:117. Moritz Wagner kam von der Bank kommend auf 13 Punkte und acht Rebounds, Tristan da Silva auf acht Zähler.

Dagegen unterlagen die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein im Spitzenspiel der Western Conference gegen die Houston Rockets. Ohne ihren Starspieler Shai Gilgeous-Alexander verloren die Thunder mit 106:112. Hartenstein erzielte vier Punkte, zeigte nicht zuletzt wegen seiner elf Assists und acht Rebounds aber eine gute Leistung.

Lakers und Hornets gewinnen in Serie

Gut läuft es bei den Los Angeles Lakers, die mit 105:99 gegen die Golden State Warriors ihr drittes Spiel in Serie gewannen. Maxi Kleber bekam erneut reichlich Spielzeit und verbuchte fünf Punkte und sieben Rebounds.

Das aktuell heißeste Team der Liga sind die Charlotte Hornets, die mit 126:119 bei den Atlanta Hawks ihr neuntes Spiel in Serie gewannen.