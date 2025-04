Als es darauf ankommt, liefert Dennis Schröder: Vier der sechs Punkte in der letzten Minute gegen die New York Knicks gehen auf das Konto des Weltmeisters. Die Pistons gleichen in den Playoffs aus.

New York (dpa) – Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat die Detroit Pistons zum ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren geführt. Der Braunschweiger spielte beim 100:94 gegen die New York Knicks in der Schlussphase eine entscheidende Rolle. Wie schon bei der Niederlage im ersten Playoff-Duell mit den Knicks zwei Tage zuvor verspielten die Pistons im Schlussviertel eine zweistellige Führung, dann aber erzielte Schröder 55 Sekunden vor Schluss mit einem Dreier die Führung zum 97:94 und verwandelte 8,1 Sekunden vor dem Ende auch einen seiner beiden Freiwürfe zur Vorentscheidung.

Schröder kommt auf 20 Punkte im Madison Square Garden

Schröder verbuchte im legendären Madison Square Garden in New York 20 Punkte für die Pistons, bester Werfer der Gäste war Cade Cunningham mit 33 Zählern. Die 37 Punkte von Jalen Brunson für die Knicks hatten am Ende keinen Wert. Im ersten Spiel hatten die Knicks mit einem 21:0-Lauf im Schlussviertel die Partie noch gedreht und gewonnen.

In der Playoff-Serie haben beide Mannschaften nun einen Sieg geholt. Die beiden kommenden Spiele sind in Detroit. Wer zuerst vier der maximal sieben Partien gewinnt, zieht in die nächste Runde ein. Die Pistons hatten zuletzt in den Finals der Eastern Conference 2008 gegen die Boston Celticcs ein Playoff-Spiel gewonnen und sich bis zu dieser Saison seit 2019 gar nicht mehr qualifiziert gehabt.