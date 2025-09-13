Riga (dpa) - Zwei Jahre nach dem sensationellen WM-Coup von Manila sind Deutschlands Basketballer heiß darauf, auch bei der Europameisterschaft den Titel zu holen. «Es ist eine großartige Chance, den deutschen Basketball wieder auf die Landkarte zu setzen und wieder einen historischen Sommer zu erleben», sagte Schröder vor dem EM-Finale gegen die Türkei an diesem Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Magentasport). «Es wäre großartig und wirklich besonders, nach der WM auch die EM zu gewinnen.»

Deutschland und die Türkei sind im bisherigen Turnierverlauf beide noch ungeschlagen. Schröder und Co. setzten sich im Halbfinale gegen Finnland durch, die Türken deklassierten überraschend Griechenland. «Sie haben eine gute Mannschaft und stehen zu Recht im Finale», sagte Schröder. Doch auch im deutschen Lager ist die Zuversicht groß. «Wir wollen Gold nach Hause bringen», sagte der Kapitän.