Nach einer starken Saison in Phoenix geht es für Satou Sabally nach New York. Dort will sie den Titel in der WNBA gewinnen. Da trifft sie auf eine andere Deutsche, aber nicht mehr auf ihre Schwester.

Phoenix/New York (dpa) – Die deutsche Basketball-Nationalspielerin Satou Sabally wechselt in der WNBA nach einer Saison bei den Phoenix Mercury zu New York Liberty. Wie ihr Agent mehreren US-Medien bestätigte, soll sich die 27-Jährige mit den Liberty auf einen Mehrjahresvertrag geeinigt haben. Sabally selbst äußerte sich nur vielsagend in einem Instagram-Post, in dem sie ein auf die Freiheitsstatue zu schwebendes Einhorn postete und schrieb: «Where dreams are made of» («Woraus Träume gemacht sind»).

Satou Sabally war im vorigen Sommer nach fünf Jahren bei den Dallas Wings nach Phoenix gewechselt. Mit den Mercury erreichte sie erstmals in ihrer WNBA-Karriere das Meisterschaftsfinale, in dem Phoenix allerdings den Las Vegas Aces klar unterlag. Sabally spielte eine starke Saison, war beste Korbjägerin ihres Teams und wurde zum dritten Mal ins All-Star-Team gewählt.

Schwester Nyara wechselt zu neuem Team

In New York wird Sabally neben den Topstars Breanna Stewart, Sabrina Ionescu und Jonquel Jones auch mit Nationalmannschaftskollegin Leonie Fiebich zusammenspielen. Allerdings nicht mit ihrer Schwester Nyara Sabally. Sie wurde in der Vorwoche vom neuen Expansionsteam Toronto Tempo ausgewählt.

Mit Luisa Geiselsöder steht eine vierte Deutsche in der WNBA unter Vertrag. Sie wurde nach ihrer Debüt-Saison bei den Dallas Wings vom zweiten Expansionsteam Portland Fire ausgewählt.