Philadelphia (dpa) – Für Basketball-Nationalspieler Ariel Hukporti ist die neue NBA-Saison bereits vorbei, ehe sie überhaupt begonnen hat. Der 24 Jahre alte Center hat sich im ersten Vorbereitungsspiel der Philadelphia 76ers die rechte Achillessehne gerissen und fällt für die gesamte Spielzeit aus.

Hukporti hatte im vergangenen Jahre mit den New York Knicks den Titel in der NBA gewonnen, ehe er im Sommer nach Philadelphia gewechselt war. Dort steht seit dieser Saison auch Superstar LeBron James unter Vertrag.