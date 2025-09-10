Rechtzeitig vor dem Start in die Playoffs kehrt Nyara Sabally für die New York Liberty aufs Feld zurück. Sollte in der Tabelle alles so bleiben, kommt es in der ersten Runde zu einem Familien-Duell.

New York (dpa) – Basketball-Nationalspielerin Nyara Sabally hat erstmals seit Mitte Juli wieder an einem WNBA-Spiel teilgenommen. Beim 75:66 der New York Liberty gegen die Washington Mystics stand die 25-Jährige nach überstandenen Knieproblemen für etwas mehr als zwei Minuten auf dem Parkett. Auch Sabrina Ionescu war nach einer Zehenverletzung wieder dabei. Der Titelverteidiger hatte damit erstmals seit dem Beginn der Saison seinen kompletten Kader zur Verfügung.

Sabally kann sich damit Hoffnungen auf mehr Spielzeit in den Playoffs machen und beim Versuch helfen, den Titel mit ihrem Team zu verteidigen. Leonie Fiebich stand unterdessen in der Startaufstellung, hatte in der Offensive aber keinen guten Abend und traf nur einen ihrer sechs Würfe.

Zwei Tage vor dem Ende der Hauptrunde am Donnerstag sind die Liberty bereits sicher für die Playoffs qualifiziert. In der Tabelle steht die Mannschaft auf Rang fünf. Vierter sind die Phoenix Mercury um Nyara Saballys ältere Schwester Satou Sabally. Sollte es dabei bleiben, kommt es am Sonntag in der ersten Runde der Playoffs zu einem Familien-Duell.