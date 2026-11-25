Deutschlands Basketballern fehlt nur noch ein Sieg bis zum WM-Ticket. In der Vorbereitung steht wieder ein Mann im Fokus, auf den schon vor einem Jahr in Riga viele Augen gerichtet waren.

Riga (dpa) – Für Alan Ibrahimagic wird Riga immer ein besonderer Ort sein. Im vergangenen Jahr holte der Assistenzcoach mit den deutschen Basketballern in der lettischen Hauptstadt den EM-Titel und hatte daran weitaus größeren Anteil als ein normaler Co-Trainer. Schließlich vertrat der 48-Jährige während der Europameisterschaft fast die komplette Zeit den erkrankten Bundestrainer Alex Mumbrú und coachte Dennis Schröder und Co. zum Finaltriumph gegen die Türkei.

«Das sind natürlich tolle Erinnerungen», sagte Ibrahimagic vor der Rückkehr nach Riga, wo der Welt- und Europameister am Freitag (18.30 Uhr/Magentasport) in der WM-Qualifikation antritt. Mit einem Sieg gegen Lettland hätte Deutschland das Ticket zur Weltmeisterschaft 2027 bereits sicher. Das Heimspiel gegen Polen am Montag in Frankfurt am Main und die letzten beiden Quali-Spiele im Februar wären dann ohne große Bedeutung.

Mumbrús Doppel-Job

«Unser Ziel ist es natürlich, die Qualifikation in Riga klarzumachen», sagte Ibrahimagic, der vor der Partie wieder eine besondere Rolle eingenommen hat. Weil Mumbrú seit dieser Saison parallel zur deutschen Nationalmannschaft auch den italienischen Euroleague-Club Virtus Bologna trainiert, fehlte er zu Beginn der Woche, als sich das Nationalteam in Frankfurt am Main versammelte.

Stattdessen gab Ibrahimagic im Training die Kommandos, wie er zuletzt ohnehin viele Aufgaben Mumbrús übernommen hat. Weil der Spanier quasi im Dreitagesrhythmus mit Bologna spielt, hat Ibrahimagic die Betreuung der Bundesligaspieler während der Saison übernommen. «Ich bin viel in den Clubs unterwegs, spreche mit den Jungs. Alex kümmert sich derweil um die Spieler in der Euroleague», beschreibt Ibrahimagic die Aufgabenteilung.

Auch den traditionellen Trip in die USA für die Gespräche mit den NBA-Profis wird Ibrahimagic im Januar übernehmen. Dann wird es darum gehen, mit Schröder, den Wagner-Brüdern, aber auch Isaiah Hartenstein sowie Christian Anderson und Hannes Steinbach auszuloten, wer 2027 in Katar bei der Mission Titelverteidigung dabei sein will.

Große Wertschätzung im Verband

Die vielen wichtigen Aufgaben, die Ibrahimagic übernimmt, unterstreichen erneut die große Wertschätzung, die der einst als Jugendlicher aus Jugoslawien nach Deutschland gekommene Coach im Verband genießt. «Alan ist ein absoluter Fachmann», lobte DBB-Präsident Ingo Weiss den langjährigen Jugendtrainer, der mit der deutschen U18 und U19 große Erfolge feierte. Auch deshalb stimmte der Verband dem Wunsch Mumbrús zu, parallel zum Nationalteam auch einen Club zu trainieren.

Seine Feuertaufe hatte Ibrahimagic spätestens bei der EM im vergangenen Jahr bestanden. Die Konstellation mit dem plötzlich erkrankten Mumbrú, der dennoch beim Team blieb und in einer legendären Pressekonferenz von Riga die Unterstützung der gesamten Mannschaft erhielt, war keine einfache. Doch mit seiner besonnenen aber doch bestimmten Art meisterte Ibrahimagic die komplizierte Situation und führte das Team zum Titelgewinn.

Nur drei Europameister dabei

«Er kennt uns alle extrem gut und findet den richtigen Ton», lobte NBA-Profi Franz Wagner damals in Riga. Der Star von den Orlando Magic wird bei der Rückkehr nach Lettland wie alle in den USA beschäftigten Spieler fehlen. In Oscar da Silva, Andreas Obst und Justus Hollatz ist nur ein Bayern-Trio aus dem Europameister-Kader 2025 dabei.

«Das kennen wir aus den anderen Länderspielfenstern ja nicht anders», sagte Ibrahimagic gelassen über die personelle Konstellation. «Wir kennen unser System und unsere Art und Weise, wie wir spielen wollen. Das ist kein großes Problem, weil wir inzwischen eine große Breite haben.»