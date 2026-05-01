47 Punkte Vorsprung zur Halbzeit, das gab es in den NBA-Playoffs noch nie - bis die Knicks die Hawks in deren Halle nach allen Regeln der Kunst zerlegten. Nicht jeder konnte damit umgehen.

Atlanta (dpa) – Die New York Knicks haben mit einer historischen Leistung die zweite Runde der NBA-Playoffs erreicht und die Atlanta Hawks in deren eigener Halle deklassiert. Beim 140:89 lagen die Gäste schon zur Halbzeit mit 83:36 vorn – einen 47-Punkte-Vorsprung zur Pause hatte es in den NBA-Playoffs zuvor noch nie gegeben. New York setzte sich in der Serie mit 4:2 nach Siegen durch und trifft nun im Halbfinale der Eastern Conference entweder auf die Boston Celtics oder die Philadelphia 76ers. In dieser Serie geht es nach dem 106:93 für die 76ers in das entscheidende siebte Spiel.

61 Punkte Führung – und die Nerven liegen blank

New York kann sich diese Partie nach dem dominanten Sieg in aller Ruhe anschauen. Zwischenzeitlich betrug der Vorsprung auf Atlanta satte 61 Punkte. Haws-Profi Dyson Daniels und New Yorks Mitchell Robinson flogen in der ersten Halbzeit nach einer Auseinandersetzung vom Feld, als die Knicks bereits mit 49 Punkten vorn lagen und die Nerven der Hawks-Profis blank lagen.

«Das war offensiv einfach ein richtig guter Abend», sagte Knicks-Trainer Mike Brown. «Wir haben die Dinge getan, die wir tun mussten, und alle unsere Spieler waren sehr, sehr gut in ihrer Konzentration und in den Details.» Die Knicks hatten in der Serie nach zwei Niederlagen mit jeweils nur einem Punkt Unterschied bereits 1:2 hinten gelegen, holten dann aber drei überlegene Siege.

Celtics vergeben zweite Chance auf nächste Runde

In Philadelphia ließen die 76ers den favorisierten Celtics unterdessen keine Chance und gerieten nie in Rückstand. Boston vergab bereits die zweite Gelegenheit, die Serie zu beenden, und muss nun im TD Garden in ein siebtes Spiel. Tyrese Maxey mit 30 Punkten für die 76ers war der beste Werfer des Abends.

Timberwolves trotzen Verletzungspech und werfen Denver raus

Die Minnesota Timberwolves holten in einem hitzigen Duell mit den Denver Nuggets dagegen den notwendigen vierten Sieg und stehen im Halbfinale der Western Conference. Das von Verletzungen geplagte Team gewann 110:98 gegen die Nuggets um NBA-Star Nikola Jokic und trifft nun auf die San Antonio Spurs. Jaden McDaniels kam auf 32 Punkte für die Timberwolves, die unter anderem auf Donte DiVincenzo und Anthony Edwards sowie kurzfristig auch auf Ayo Dosunmu und Kyle Anderson verzichten mussten.