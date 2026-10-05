Die WNBA-Playoffs erreichen die heiße Phase, nächste Station sind bereits die Finals. Zum Start in die Halbfinal-Serie verlieren die New York Liberty gegen das einzige noch unbesiegte Team.

Atlanta (dpa) – Basketball-Nationalspielerin Leonie Fiebich hat mit den New York Liberty das erste Halbfinal-Spiel in der WNBA verloren. Gegen die Atlanta Dream unterlag das Team auswärts 82:92. In der Best-of-Five-Serie sind drei Siege zum Einzug ins Finale um die nordamerikanische Meisterschaft notwendig. Auch das zweite Spiel findet in Atlanta statt, ehe die Serie nach New York wechselt.

Gegen das einzige noch unbesiegte Team der WNBA-Playoffs behaupteten die Liberty zur Pause noch eine knappe 40:37-Führung, verloren das dritte Viertel aber 15:32 und erholten sich davon nicht mehr. Vor allem Punkte nach Ballverlusten waren ein Problem für das Team um Fiebich und Star-Spielerin Breanna Stewart. «Wir müssen besser sein», sagte Stewart, die auf 19 Punkte kam.

Beste Werferin der Partie war Sabrina Ionescu mit 27 Punkten für New York, Fiebich kam auf neun Punkte und sieben Rebounds. Für Atlanta war Jordin Canada mit 25 Zählern die wertvollste Spielerin.

In der zweiten Halbfinalserie holten die Golden State Valkyries einen Sieg gegen die Las Vegas Aces. In San Francisco gab es ein 71:60 für die Gastgeberinnen.