Für den neuen Bundestrainer Olaf Lange endet der erste Härtetest mit einer herben Niederlage. Bereits am Sonntag geht es in der WM-Qualifikation weiter.

Lyon (dpa) – Die deutschen Basketballerinnen haben in der WM-Qualifikation deutlich verloren. Das Team des neuen Bundestrainers Olaf Lange unterlag in Lyon beim Olympia-Zweiten Frankreich klar mit 63:85 (35:47) und kassierte erstmals unter seiner Regie eine Niederlage. «Wir müssen daraus lernen», sagte Nationalspielerin Nyara Sabally bei Magentasport.

Als Gastgeber ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes bereits für die Weltmeisterschaft in Berlin (4. bis 13. September) qualifiziert. Weitere Qualifikations-Gegner sind Kolumbien am Sonntag (15.30 Uhr/Magentasport) und zwei Tage später Nigeria. Zu Beginn hatte es zwei klare Siege gegen die Philippinen (113:80) sowie Südkorea (76:49) gegeben.

Hoher Rückstand

Ohne die WNBA-Spielerinnen Satou Sabally und Luisa Geiselsöder war die DBB-Auswahl lange Zeit chancenlos. Teilweise führten die Französinnen bereits mit 18 Punkten (27:45/17. Minute). Bis zur Pause konnte sein Team um Nyara Sabally (New York Liberty/WNBA) immerhin noch auf zwölf Zähler verkürzen.

Den leichten Schwung konnte die deutsche Mannschaft nicht ins dritte Viertel rüberbringen – im Gegenteil. Frankreich baute den Vorsprung immer weiter aus und hatte mit der Lange-Mannschaft keinerlei Probleme. «Wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen», erklärte Alexandra Wilke.

«Die Französinnen waren klar besser», bestätigte Bundestrainer Lange und hofft auf eine klare Steigerung in Richtung WM im eigenen Land: «Zum heutigen Zeitpunkt waren wir dem Gegner nicht gewachsen.»

Beste Werferin für die DBB-Auswahl war Alexis Peterson mit 13 Punkten sowie Frieda Bühner mit elf Zählern.