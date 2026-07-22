Ein Golfplatz, super Wetter und keine Einkommensteuer: In Miami geben sie alles für ein Comeback von LeBron James. Auf Youtube erscheint ein Link, der die Rückkehr des Basketball-Königs andeutet.

Miami (dpa) – Geht es nach den Basketball-Verantwortlichen der Miami Heat, erwartet LeBron James in Florida das Paradies auf Erden. Dabei ist der frisch verpflichtete Superstar Giannis Antetokounmpo als Mitspieler nur eines von vielen Argumenten, wie Präsident Pat Riley verdeutlichte. «Wir haben einen Golfplatz und schönes Wetter. Außerdem gibt es keine Umsatzsteuer. Das ist also etwas besser als in Kalifornien», sagte Riley bei ESPN.

Pressekonferenz am kommenden Montag?

Das NBA-weite Werben um die Dienste von Superstar James, der die Los Angeles Lakers nach acht Jahren verlässt, zieht sich seit Wochen und bot am Dienstag ein Kuriosum. Denn auf dem Youtube-Kanal der Miami Heat war plötzlich ein Ankündigungsvideo mit der folgenden Überschrift zu sehen: «Auftakt-Pressekonferenz von LeBron James | 27. Juli 2026.» Der Link war kurz darauf wieder gelöscht.

Ein Versehen? Ein Vorbote? Die Heat dementierten auf Anfrage des «Miami Herald», dass es bereits eine Einigung mit der 41 Jahre alten Basketball-Ikone gebe. Stattdessen sei der Social-Media-Abteilung in der Vorbereitung auf eine mögliche Zusage ein Fehler unterlaufen.

Auf dem internationalen Wettmarkt stieg die Wahrscheinlichkeit, dass James nach Miami wechselt, rasant. Waren zuletzt noch sein Heimatverein Cleveland Cavaliers sowie die Golden State Warriors um Stephen Curry als Top-Optionen gehandelt worden, ist nun das Team aus Florida der Favorit auf eine Zusage des Olympiasiegers von Paris.

In Miami würden James, Antetokounmpo und der vielseitige Center Bam Adebayo, dem in der vergangenen Saison 83 Punkte in einem Spiel gelangen, ein starkes Trio bilden.

Zwei Meisterschaften mit Miami

James geht im Oktober in seine 24. Spielzeit als NBA-Profi. Alle anderen Basketball-Spieler der Liga-Geschichte kamen zuvor auf maximal 22 Saisons. Der Superstar hat inzwischen nicht nur die mit Abstand meisten Punkte der NBA-Historie, sondern auch die meisten Partien in der Geschichte der Liga. In Fachkreisen wird darüber diskutiert, ob James oder Chicago-Bulls-Legende Michael Jordan der beste Profi der Geschichte ist.

Bei den Heat spielte er bereits zwischen 2010 und 2014, unter anderem an der Seite von Clubikone Dwyane Wade und Chris Bosh. Das Team aus Florida gewann 2012 und 2013 die Meisterschaft und verlor in den Jahren 2011 und 2014 jeweils das Finale.