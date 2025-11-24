Orlandos Aufholjagd zu spät: Wagner-Team verliert in Boston

Für die Orlando Magic sieht es bei den Boston Celtics teilweise nach einem Debakel auf. Eine Aufholjagd kommt aber zu spät. Franz Wagner kann nicht an seine starken Leistungen anknüpfen.

Boston (dpa) – Die Erfolgsserie von Basketball-Europameister Franz Wagner und Tristan da Silva mit den Orlando Magic in der NBA wurde trotz einer Aufholjagd gestoppt. Bei den Boston Celtics gab es für das Team aus dem US-Bundesstaat Florida nach zuvor drei Erfolgen hintereinander eine 129:138 (57:80)-Niederlage. Mit einer Bilanz von 10:8 Siegen bleibt die Wagner-Mannschaft im Osten auf einem Playoff-Rang.

Orlando konnte im ersten Viertel mit dem NBA-Rekordchampion mithalten. Nach einem vor allem in der Defensive katastrophalen zweiten Durchgang (30:48) sah es nach einem Debakel aus. Auch nach der Pause lag die Wagner-Mannschaft teilweise mit 26 Punkten zurück (67:93/32. Minute).

Die Magic konnten 71 Sekunden vor dem Ende dank eines guten Jett Howard, der auf insgesamt 30 Zähler kam, auf sechs Punkte verkürzen (127:133). Drehen konnte Orlando das Match jedoch nicht mehr. Wagner kam nach zuletzt überragenden Leistungen auf lediglich 15 Punkte, da Silva auf neun Zähler.

Kleber gewinnt mit LA Lakers

Maxi Kleber und seine Los Angeles Lakers haben nach dem vierten Sieg in Serie zum Tabellenzweiten in der Western Conference aufgeschlossen. Nach dem 108:106 gegen die Utah Jazz haben die Lakers wie auch die Denver Nuggets zwölf Erfolge und vier Niederlagen auf dem Konto. Luka Doncic war mit 33 Punkten bester Schütze der Kalifornier. Kleber kam auf zwei Zähler.

Im Westen hat lediglich Titelverteidiger Oklahoma City Thunder (17:1) eine bessere Bilanz. Kanadas Superstar Shai Gilgeous-Alexander führte den Meister mit 37 Punkten, die er in den ersten drei Vierteln erzielte, zu einem 122:95 gegen die Portland Trail Blazers.