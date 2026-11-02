Die Orlando Magic kommen vor den eigenen Fans nicht in Schwung in der NBA. Auch gegen die Boston Celtics kassiert das Team um die Europameister Franz Wagner und Tristan Da Silva eine Niederlage.

Orlando (dpa) – Die Orlando Magic haben trotz einer erneut starken Leistung von Europameister Tristan Da Silva in der NBA gegen die Boston Celtics verloren. Beim 97:108 kam der Basketball-Nationalspieler von der Bank zu 23 Punkten und blieb damit nur knapp unter seinem Karriere-Bestwert von 26 Zählern in einem Spiel der nordamerikanischen Liga.

Franz Wagner verbuchte 14 Punkte für Orlando, das nun vier von sechs Saisonspielen und alle drei Partien vor den eigenen Fans verloren hat. Die Celtics dagegen sind seit ihrer Auftaktniederlage gegen die Detroit Pistons ungeschlagen.

Jayson Tatum war mit 32 Punkten der beste Werfer der Partie. Neuzugang Paul George überzeugte mit 17 Punkten, insgesamt fünf Celtics-Profis trafen zweistellig.

«Ich denke, wir müssen ihm etwas mehr Platz verschaffen. Das Spiel heute hat ihn dazu gezwungen, zu passen und seinen Mitspielern zu vertrauen», sagte Magic-Coach Sean Sweeney über Franz Wagner, der nur 25 Prozent seiner Würfe traf, aber auf zwölf Vorlagen kam. Für Da Silva gab es ein Lob: «Ich denke, er hat auf beiden Seiten sehr gut gespielt, sehr aggressiv.»