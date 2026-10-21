Orlando (dpa) – Vor dem ersten NBA-Spiel der Saison haben die Orlando Magic den Vertrag von Basketball-Nationalspieler Tristan Da Silva verlängert. Der 25-Jährige hat nun bis zum Ende der Saison 2027/2028 einen Vertrag in der besten Basketball-Liga der Welt. Europameister Da Silva kommt in den zwei Jahren bei den Magic bislang auf 151 Einsätze und spielt dort an der Seite von Weltmeister Franz Wagner, der trotz einer Verletzung an der Schulter zum Auftakt spielen soll.
«Es ist schade, du willst eine Saison nicht mit Verletzungen beginnen. Wir müssen schauen, wie wir damit umgehen», sagte Da Silva über seinen Kollegen. Er freue sich auf die Spielzeit unter dem neuen Trainer Sean Sweeney. «Es hat etwas gedauert, aber wir haben früh genug angefangen, um sicherzustellen, dass jeder verinnerlicht hat, was wir auf dem Platz machen wollen», sagte er.
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