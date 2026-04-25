Die Orlando Magic gewinnen Spiel drei der Playoff-Serie gegen Detroit und sind nur noch zwei Siege von der nächsten Runde entfernt.

Detroit (dpa) – Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner sind in den NBA-Playoffs gegen die Detroit Pistons wieder in Führung gegangen. Die Mannschaft des Welt- und Europameisters gewann das dritte Spiel gegen das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference mit 113:105 und führt in der Serie nun mit 2:1. Wer zuerst vier Siege holt, zieht in der Best-of-seven-Serie in die zweite Playoff-Runde ein.

Wagner punktet wieder zweistellig

Franz Wagner kam in knapp 34 Minuten Einsatzzeit auf 17 Zähler. Sein Landsmann Tristan da Silva blieb ohne eigene Scorerpunkte. Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz.

Das erste Spiel der Playoff-Serie hatte die Franchise aus Florida überraschend in Detroit für sich entschieden. Im zweiten Duell konnte Detroit ausgleichen. Weiter geht es in der Serie in der Nacht zu Dienstag (MESZ) in Orlando mit dem vierten Spiel.