Die Orlando Magic haben ihre Schwächephase überwunden und verbuchen in der NBA den vierten Sieg in Serie. In der letzten Woche vor den Playoffs ist die direkte Qualifikation noch immer drin.

Cleveland (dpa) - Die Basketball-Europameister in der NBA sind mit ihren Teams in der letzten Woche vor den Playoffs in guter Form. Dennis Schröder holte mit den Cleveland Cavaliers ein 122:116 gegen die Atlanta Hawks und hat Rang vier in der Eastern Conference damit sicher. Und die Orlando Magic um Franz Wagner, Tristan da Silva sowie Weltmeister Moritz Wagner verbuchten durch ein 132:120 gegen die Minnesota Timberwolves ihrerseits den vierten Sieg in Serie und haben bei noch zwei ausstehenden Partien in der Hauptrunde weiter die Chance, von Rang neun noch bis auf Rang sechs zu klettern. Als Sechster wäre Orlando direkt in den Playoffs und würde sich das Playin-Turnier ersparen.

Ein Korb von Schröder mit anschließend verwandeltem Freiwurf hatte die Cavs zu Hause bereits mit 18 Zählern in Führung gebracht, ehe Atlanta noch mal einen eigenen Lauf startete und die Partie fast ausglich. Die Gastgeber verteidigten ihre Führung aber und verbuchten den 51. Saisonsieg. Schröder beendete den Abend mit fünf Punkten, bester Werfer war Donovan Mitchell mit 31 Punkten.

Für die Fans in Orlando gab es bei zwischenzeitlich 24 Punkten Vorsprung der Magic viel Anlass zur Freude. Wagner kam auf 17 Zähler, Paolo Banchero verbuchte 20 Punkte. Da Silva hatte eine Ausbeute von 12 Punkten, Moritz Wagner kam auf vier Zähler.

Meister OKC macht Rang eins perfekt

Die Oklahoma City Thunder holten unterdessen den nächsten Sieg und machten mit dem 128:110 bei den Los Angeles Clippers Rang eins in der Western Conference und das Heimrecht für die Playoffs perfekt. Der Titelverteidiger hat in den Playoffs nun immer zuerst zwei Heimspiele und wäre auch bei einem entscheidenden siebten Spiel Gastgeber. Gegen die Clippers war Isaiah Hartenstein mit zehn Punkten und sieben Rebounds erfolgreich, bester Werfer war Chet Holmgren mit 30 Zählern.