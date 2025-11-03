Seit dem Titelgewinn in der vergangenen Saison hat Oklahoma City Thunder als Meister noch kein Spiel verloren. Auch gegen die Pelicans gewinnt OKC, Hartenstein gelingt ein starker Auftritt.

Oklahoma City (dpa) – Die Oklahoma City Thunder bleiben in der NBA das Maß der Dinge und haben auch das siebte Saisonspiel seit dem Auftakt gewonnen. Gegen die New Orleans Pelicans holte der Titelverteidiger ein 137:106. Isaiah Hartenstein gelang ein starkes Heimspiel, er verbuchte 14 Punkte, 14 Rebounds und legte acht Körbe auf. Mit zehn Rebounds in der Defensive hatte er enormen Anteil am Erfolg seiner Mannschaft.

Mann des Spiels war aber ein weiteres Mal Shai Gilgeous-Alexander, der auf 30 Punkte, 7 Vorlagen und 2 Rebounds kam. Alle eingesetzten Profis von OKC punkteten. Im Schlussviertel betrug die Führung zwischenzeitlich 36 Punkte. Für die Pelicans war Zion Williamson mit 20 Zählern am erfolgreichsten.

Schon in der vergangenen Saison waren die Oklahoma City Thunder mit sieben Siegen in Serie gestartet und hatten am Ende erstmals in ihrer Geschichte den Titel geholt. In zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten mit sieben Siegen zu starten, war zuvor erst zwei Teams in der Geschichte der NBA gelungen – zuletzt den Houston Rockets vor 30 Jahren.