Die NBA geht in die finale Woche der Hauptrunde und die Orlando Magic kämpfen noch immer um die direkte Teilnahme an den Playoffs. Ein Sieg gegen den Tabellenführer hilft.

Orlando (dpa) – Ohne den geschonten Basketball-Welt- und Europameister Franz Wagner haben die Orlando Magic in der NBA gegen Tabellenführer Detroit Pistons gewonnen. Das 123:107 gegen den Spitzenreiter der Eastern Conference hielt die Chancen der Magic auf die direkte Qualifikation für die Playoffs am Leben.

Wagner hatte nach wochenlanger Pause wegen einer Verletzung am Sprunggelenk zuletzt sein Comeback gegeben, stand gegen Detroit aber nicht im Kader. Bester Werfer war Paolo Banchero mit 31 Punkten, Tristan da Silva kam auf 12 Zähler. Wagners Bruder Moritz Wagner spielte vier Minuten und kam auf zwei Punkte.

Auch Dennis Schröder verbuchte einen Sieg. Mit den Cleveland Cavaliers holte der Nationalmannschaftskapitän ein 142:126 gegen die Memphis Grizzlies. Die Cavs festigten damit trotz zwischenzeitlich 17 Punkten Rückstand Rang vier in der Eastern Conference und haben weiter Hoffnungen, die New York Knicks auf Rang drei in der letzten Woche der Hauptrunde noch abzufangen. Schröder spielte in Abwesenheit der geschonten Cavs-Stars James Harden und Donovan Mitchell von Beginn und kam in 22 Minuten auf 22 Punkte, 11 Vorlagen und 5 Rebounds. Die Knicks gewannen ihrerseits 108:105 gegen die Atlanta Hawks.