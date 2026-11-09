Detroit (dpa) – Die Los Angeles Lakers haben ohne ihren angeschlagenen Leistungsträger Luka Doncic auch gegen die Detroit Pistons gewonnen und den Spitzenplatz in der NBA verteidigt. Der Slowene fehlte beim 121:116 in Detroit wegen Rückenproblemen, stattdessen rückte Austin Reaves mit 43 Punkten ins Rampenlicht und erzielte auch die entscheidenden Zähler kurz vor Schluss. Die Pistons hatten sich nach einem 26-Punkte-Rückstand bis auf einen Zähler herangearbeitet, doch ein Dreier von Reaves und Freiwürfe in den Schlusssekunden machten alle Hoffnungen auf ein Comeback vor den eigenen Fans zunichte.

James verbucht Saisonbestwert für die 76ers

Mit neun Siegen aus elf Spielen stehen die Lakers an der Spitze der Western Conference. In der NBA können sonst nur noch die Philadelphia 76ers eine solche Bilanz vorweisen. Das neue Team von LeBron James, der die Lakers nach acht Jahren verlassen hatte, gewann gegen die Chicago Bulls 127:121. James verbuchte mit 22 Zählern seinen persönlichen Bestwert in dieser Saison. Gefährlichster Werfer der 76ers war Jaylen Brown mit 29 Punkten, Tyrese Maxey kam auf 27 Zähler. Philadelphia steht wie die Lakers bei neun Saisonsiegen in elf Partien, besser starteten die 76ers zuletzt vor 26 Jahren.

Wagner verliert mit Nets erneut

Den 76ers auf den Fersen bleiben die Boston Celtics. Das 117:97 gegen die Milwaukee Bucks war der achte Saisonsieg im zehnten Spiel, Paul George überzeugte mit 27 Punkten für die Celtics erneut. Weniger gut läuft es dagegen weiter für Moritz Wagner und die Brooklyn Nets. Das deutliche 93:130 gegen die Dallas Mavericks war bereits die achte Saisonniederlage des Teams aus Texas.