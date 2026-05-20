Jason Kidd holte mit Dirk Nowitzki 2011 die Meisterschaft mit den Dallas Mavericks. Nach fünf Jahren als Cheftrainer ist seine Zeit bei dem NBA-Team nun vorbei.

Dallas (dpa) – Die Dallas Mavericks haben sich nach fünf Jahren von ihrem Trainer Jason Kidd getrennt. Die Entscheidung fiel zwei Wochen nach der Verpflichtung von Masai Ujiri als neuem Basketball-Präsidenten beim ehemaligen Team von Basketball-Legende Dirk Nowitzki. Die Mavericks bezeichneten den Abschied als «einvernehmlich».

Kidd war wie Nowitzki als Spieler Teil des Teams, das 2011 die erste und bislang einzige Meisterschaft in der Geschichte der Mavericks holten. In seiner ersten Saison als Cheftrainer hatte er Dallas bis ins Finale der Western Conference geführt, zwei Jahre später gab es dann in den NBA-Finals eine Niederlage gegen die Boston Celtics. Seit dem Abschied von Superstar Luka Doncic – eine Entscheidung von Ex-Manager Nico Harrison – verpassten die Mavericks die Playoffs in zwei aufeinanderfolgenden Spielzeiten. Wichtigster Profi des Teams ist jetzt der junge Cooper Flagg. Wer auf Kidd nachfolgen soll, ist unbekannt.