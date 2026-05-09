Die New York Knicks träumen vom NBA-Titel: Bereits am Sonntag könnte das Team vom Big Apple eine wichtige Hürde nehmen. Im Duell gegen die Philadelphia 76ers sticht der Top-Star erneut heraus.

Philadelphia (dpa) – Die New York Knicks stehen in den NBA-Playoffs dicht vor dem Einzug ins Finale der Eastern Conference. Das Team um den deutschen Center Ariel Hukporti gewann auch das dritte Match bei den Philadelphia 76ers mit 108:94 (60:52) und braucht beim Stand von 3:0 in der «Best of Seven«-Serie nur noch einen Erfolg für den Sprung in die nächste Runde. Am Sonntag (Ortszeit) können die Knicks die Serie in Philadelphia mit einem Sieg beenden.

Einmal mehr machte Knicks-Spielmacher Jalen Brunson den Unterschied. Der 29-Jährige war nicht nur mit 33 Punkten Top-Scorer der Partie, sondern gab auch 9 Assists und schnappte sich 5 Rebounds. Auch Mikal Bridges (23 Zähler) und Josh Hart (12 Punkte/11 Rebounds) überzeugten beim Team vom Big Apple. Hukporti kam nur kurz zum Einsatz und blieb ohne Punkte.

Titelträume in New York

Durch ihre überzeugenden Leistungen in den Playoffs gelten die Knicks mittlerweile als Mitfavorit auf den NBA-Titel. Bislang konnte sich New York lediglich 1970 und 1973 die Krone der besten Basketball-Liga der Welt aufsetzen. Im Dezember holten die Knicks bereits den 2023 gegründeten NBA-Cup. Sollten sie ins Finale der Eastern Conference einziehen, würden sie dort auf die Detroit Pistons oder die Cleveland Cavaliers treffen.

In der Western Conference ist das Bild derweil weniger klar. Die San Antonio Spurs gingen bei den Minnesota Timberwolves erstmals in Führung und liegen nach Spiel drei nun knapp mit 2:1 vorn. Dank des starken Franzosen Victor Wembanyama, der 39 Punkte, 15 Rebounds und 5 Blocks verbuchte, gewannen die Texaner mit 115:108 (51:51). Bei den Gastgebern waren 32 Zähler von Anthony Edwards zu wenig. Im zweiten Halbfinale der Western Conference duellieren sich die Oklahoma City Thunder und die Los Angeles Lakers.