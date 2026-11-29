Die deutschen Nationalspieler sind die beiden Topscorer der Magic beim Sieg in Washington. Für den Coach der Wizards war es die letzte Partie.

Washington (dpa) – Franz Wagner und Tristan da Silva haben die Orlando Magic in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA zum bislang höchsten Saisonsieg geführt. Wagner erzielte beim 116:91 (68:38)-Erfolg der Magic bei den Washington Wizards 23 Punkte und war wieder einmal bester Werfer seines Teams, da Silva kam von der Bank und steuerte 22 Zähler bei.

Die Magic dominierten vor allem im zweiten Viertel und führten zur Halbzeit bereits mit 30 Punkten Vorsprung. Mit dem Sieg festigen die in dieser Saison von einigen Ausfällen geplagten Magic einen Platz im Mittelfeld der Eastern Conference. Gegner Washington hingegen hat zehn der letzten 13 Spiele verloren und unmittelbar nach der deutlichen Niederlage Trainer Brian Keefe entlassen.

Hornets und Thunder verlieren erneut

Niederlagen mussten in der Nacht die anderen Deutschen in der NBA einstecken. Christian Anderson und Hannes Steinbach unterlagen mit den Charlotte Hornets gegen die Brooklyn Nets knapp mit 116:118 und kassierten die siebte Niederlage in Serie. Anderson erzielte fünf Punkte und legte acht Assists auf, Steinbach verbuchte mit je zehn Punkten und Rebounds sein erstes Double Double in seiner noch jungen NBA-Karriere. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder fehlte bei Charlotte ebenso verletzt wie Moritz Wagner bei den Nets.

Die vierte Niederlage in Serie kassierten die Oklahoma City Thunder um Starspieler Shai Gilgeous-Alexander und Center Isaiah Hartenstein. Der Meister von 2025 unterlag bei den Milwaukee Bucks mit 111:119. Hartenstein traf nur einen seiner sieben Würfe und erzielte zwei Punkte, holte aber immerhin zwölf Rebounds.