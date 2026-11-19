In der NBA steht in der Nacht auf Samstag das erste Duell zwischen Franz und Moritz Wagner an. Rückenwind kann keiner der beiden deutschen Basketballer mitnehmen.

Orlando (dpa) – Die deutschen Basketball-Brüder Franz und Moritz Wagner gehen mit Niederlagen im Rücken in das erste Duell ihrer NBA-Karrieren. Franz Wagner unterlag mit den Orlando Magic 116:121 gegen die Philadelphia 76ers, sein älterer Bruder Moritz verlor mit den Brooklyn Nets 107:137 gegen die Chicago Bulls. In der Nacht auf Samstag geht es in New York erstmals in der nordamerikanischen Profiliga direkt gegeneinander.

«Ich freue mich darauf, es dürfte ein interessantes Spiel werden», sagte Franz Wagner, der mit den Magic zuvor viermal in Serie gewonnen hatte. «Das wird ein toller Tag für unsere Familie. Wir sind gesegnet, dass wir in der NBA auf demselben Court spielen dürfen.»

Frustrierter Wagner: «Damit haben wir sie im Spiel gelassen»

Gegen Philadelphia war der Welt- und Europameister mit 27 Punkten, elf Vorlagen und acht Rebounds einmal mehr Orlandos bester Mann. Tristan da Silva steuerte von der Bank ordentliche zwölf Punkte bei. Die Aufholjagd der Sixers, die während des Spiels bereits mit 17 Zählern zurückgelegen hatten, konnte das deutsche Duo aber nicht verhindern.

Das sorgte bei Wagner für Frust. «Sie haben ein paar schwierige Würfe getroffen, und wir haben unsere Möglichkeiten verpasst, die Führung noch weiter auszubauen», sagte Wagner: «Damit haben wir sie im Spiel gelassen.»

Auch Hartenstein müht sich vergeblich

Die Nets waren gegen entfesselt aufspielende Bulls ohne Chance und kassierten die dritte Pleite hintereinander. Moritz Wagner blieb aus dem Spiel heraus ohne Fehlwurf und kam auf elf Zähler, bei den Gästen durften sich gleich acht Spieler über eine zweistellige Punkteausbeute freuen.

Auch Isaiah Hartenstein erlitt mit den Oklahoma City Thunder eine empfindliche Niederlage. Der deutsche Center musste sich mit seinem Team den Atlanta Hawks 112:117 geschlagen geben und kassierte die erste Heimpleite der Saison. Hartenstein schnappte sich 17 Rebounds, sechs Punkte waren bei einem insgesamt schwachen Abend der OKC-Offensive aber zu wenig.