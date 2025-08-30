In der NBA ist Luka Doncic einer der größten Stars unter den Basketballern. Bei der EM droht seinen Slowenen ein frühes Scheitern.

Kattowitz/Riga (dpa) – Basketball-Superstar Luka Doncic muss bei der Europameisterschaft ein frühes Aus fürchten. Seine Slowenen mussten nach der Auftaktpleite gegen Polen beim 95:103 (54:47) gegen den Olympia-Zweiten Frankreich die nächste Niederlage hinnehmen. Doncic steuerte zwar 39 Punkte, acht Rebounds und neun Assists bei insgesamt 19 verwandelten Freiwürfen bei, doch das genügte nicht.

In der Gruppe D sollte Slowenien zwei der nächsten drei Spiele gewinnen, um überhaupt die Endrunde im lettischen Riga zu erreichen. Die Gegner werden nun aber etwas einfacher: Gegen Belgien, Island und Israel wird der Europameister von 2017 alleine wegen der Klasse von Doncic favorisiert sein. Der Spielmacher der Los Angeles Lakers wirkte nach der nächsten Schlappe genervt und körperlich platt.

Serbien siegt dank Jokic

Die makellose Bilanz gewahrt hat Topfavorit Serbien. Allerdings hatte das Team von Ex-Bundestrainer Svetislav Pesic beim 84:80 (42:38) gegen Gastgeber Lettland in Riga mehr Mühe als gedacht. NBA-Größe Nikola Jokic steuerte 39 Punkte und zehn Rebounds bei.

Wenn Serbien und Deutschland beide ihre Vorrundengruppe gewinnen, kann es erst im Finale zu einem Duell kommen. Im Vorjahr hatte Serbien bei Olympia das Bronze-Spiel gegen die deutsche Mannschaft gewonnen. Deutschland ist ebenfalls unbesiegt bei dieser EM und hat drei deutliche Siege eingefahren.