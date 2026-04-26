Die Orlando Magic gewinnen Spiel drei ihrer Playoff-Serie gegen Detroit und führen wieder. Nur noch einen Sieg zum Weiterkommen benötigt Titelverteidiger Oklahoma City Thunder.

Detroit/Phoenix (dpa) – Die Orlando Magic um Basketball-Nationalspieler Franz Wagner sind in den NBA-Playoffs gegen die Detroit Pistons wieder in Führung gegangen. Die Mannschaft des Welt- und Europameisters gewann das dritte Spiel gegen das beste Hauptrunden-Team der Eastern Conference mit 113:105 (61:54) und führt in der Serie nun mit 2:1. Wer zuerst vier Siege holt, zieht in der Best-of-seven-Serie in die zweite Playoff-Runde ein.

Wagner punktet wieder zweistellig

Franz Wagner leistete einen wichtigen Teil zum Sieg, den die Magic im Schlussviertel fast verspielt hätten. Der 24 Jahre alte Berliner kam in knapp 34 Minuten Einsatzzeit auf 17 Zähler, sechs Assists und fünf Rebounds. Tristan da Silva blieb in knapp neun Minuten auf dem Parkett ohne Punkte. Moritz Wagner kam nicht zum Einsatz.

Das erste Spiel der Playoff-Serie hatte die Franchise aus Florida überraschend in Detroit für sich entschieden. Im zweiten Duell konnte Detroit ausgleichen. Weiter geht es in der Serie in der Nacht zu Dienstag (MESZ) in Orlando mit dem vierten Spiel.

Titelverteidiger Oklahoma City weiter stark

Das beste Team der Hauptrunde, die Oklahoma City Thunder mit dem deutschen Center Isaiah Hartenstein, zeigen sich in ihrer Serie gegen die Phoenix Suns weiter dominant. Der Titelverteidiger gewann nach zwei Heimsiegen zum Auftakt auch Spiel drei in Phoenix mit 121:109 (62:53). Topstar Shai Gilgeous-Alexander erzielte 42 Punkte, Hartenstein kam auf neun Punkte und drei Rebounds, hatte aber auch Foulprobleme.

Minnesota bezahlt Sieg teuer – Bankspieler mit 43 Punkten

Große Probleme haben auch die Denver Nuggets um Starspieler Nikola Jokić. Bei den Minnesota Timberwolves unterlagen die Nuggets mit 96:112, damit liegt Denver in der Serie nun mit 1:3 zurück.

Zum überraschenden Mann des Abends avancierte Minnesotas Ayo Dosunmu mit 43 Punkten – persönlicher Bestwert und zugleich die meisten Punkte eines Bankspielers in einem NBA-Playoff-Spiel seit 50 Jahren. Dosunmu kam früh und viel aufs Feld, nachdem sich die Starter Donte DiVincenzo und Anthony Edwards in der ersten Halbzeit verletzt hatten.

Ausgeglichen geht es in der Serie zwischen den New York Knicks und Atlanta Hawks zu. Die Knicks gewannen Spiel vier auswärts mit 114:98, angeführt von Karl-Anthony Towns, dem mit 20 Punkten und je zehn Rebounds und Assists ein sogenanntes Triple Double gelang. Der deutsche Center Ariel Hukporti bekam erstmals in der Serie ein paar Minuten Einsatzzeit für New York, als das Spiel bereits entschieden war.