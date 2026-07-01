Vor sieben Jahren bescherte Basketball-Star Kawhi Leonard den Toronto Raptors erstmals den Titel in der NBA. Nun will er offenbar einen zweiten Anlauf in Kanada nehmen.

Toronto (dpa) – Basketball-Star Kawhi Leonard steht nach sieben Jahren in seiner Heimatstadt Los Angeles unmittelbar vor einer Rückkehr nach Kanada. Informationen von ESPN-Journalist Shams Charania zufolge soll der 35 Jahre alte Flügelspieler von den Clippers zu seinem früheren Club Toronto Raptors transferiert werden.

Leonard spielte bereits in der Saison 2018/19 für das einzige kanadische Team in der nordamerikanischen Profiliga NBA. Im Gegenzug für den Star sollen Brandon Ingram, Gradey Dick sowie vier künftige Draft-Picks für die Talenteziehung der NBA an den Club aus Kalifornien wechseln.

Wertvollster Spieler in zwei Finalserien

Für Leonard wäre es eine Rückkehr an den Ort, den er vor sieben Jahren im Juni 2019 zur ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte geführt hatte. Leonards Raptors besiegten damals im Finale die Golden State Warriors um die Superstars Stephen Curry und Kevin Durant. Seit sich Leonard direkt im Anschluss zu den Clippers verabschiedet hat, spielten beide Clubs keine große Rolle mehr im Kampf um die Meisterschaft.

Leonard hatte zuvor auch mit den San Antonio Spurs im Jahr 2014 einen NBA-Titel gewonnen. In dem Team mit Routiniers wie Tim Duncan und Tony Parker wurde der Flügelspieler – wie in Toronto – zum wertvollsten Spieler der Finalserie gewählt. Der Profi gilt als einer der talentiertesten und vielseitigsten Profis in der NBA, hat aber in seiner Karriere immer wieder viele Spiele aufgrund von Verletzungen verpasst.