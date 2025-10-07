Die Ticketpreise stiegen, die Fans rechneten mit einer großen Verkündung: Dann löst LeBron James auf, dass es sich bei der «Entscheidung der Entscheidungen» um einen Werbe-Gag handelt.

Los Angeles (dpa) – Basketball-Legende LeBron James hat seine angekündigte «Entscheidung der Entscheidungen» als PR-Scherz entlarvt und keinerlei Angaben zu seiner Zukunft als NBA-Profi gemacht. Der 40 Jahre alte Superstar teilte über seine sozialen Kanäle ein Video, bei dem er eine berühmte Cognac-Firma bewirbt.

Als James am Montag die Ankündigung für eine Entscheidung am Dienstagmittag (Ortszeit) gemacht hatte, entstanden direkt Gerüchte über einen möglichen Rücktritt nach der kommenden Spielzeit. Ob James dem Werbe-Gag eine weitere Ankündigung folgen lässt, blieb zunächst offen.

Der NBA-Meister von 2012, 2013, 2016 und 2020 geht in seine 23. Spielzeit in der besten Basketball-Liga der Welt und zählt mit den Los Angeles Lakers um Luka Doncic zum erweiterten Kreis der Titelanwärter. Den Werbe-Post schickte er dann rund eine Stunde vor der anvisierten Zeit um 18.00 Uhr deutscher Zeit.

James kann Rekordspieler werden

Als der Superstar nur vage einen Entschluss andeutete, verzehnfachten sich teilweise die Ticketpreise für Lakers-Partien in der kommenden Spielzeit. James ist mit 42.184 Punkten der erfolgreichste Werfer in der NBA-Geschichte und gilt neben Michael Jordan als bester Basketballer der Historie.

Er hat mit 1562 Einsätzen die zweitmeisten Einsätze überhaupt. Kommt er einigermaßen verletzungsfrei durch die Saison, wird er Rekordhalter Robert Parish (1611 Spiele) ablösen. James spielt seit 2018 bei den Lakers. Davor war er auch für die Cleveland Cavaliers (2003 bis 2010 sowie 2014 bis 2018) und die Miami Heat (2010 bis 2014) aktiv. Mit jedem der Clubs gewann James mindestens einen Titel.