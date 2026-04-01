Mit einem Sieg in Los Angeles hätten die Cleveland Cavaliers den Einzug in die NBA-Playoffs perfekt gemacht, doch Schröder und Co. haben einen gebrauchten Abend. Besser läuft es für andere Deutsche.

Los Angeles (dpa) - Die Cleveland Cavaliers haben bei den Los Angeles Lakers eine Klatsche kassiert und müssen auf die sichere Qualifikation für die NBA-Playoffs warten. In Los Angeles unterlag das Team um Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder den Lakers um die Stars Luka Doncic und LeBron James 113:127. Die Gastgeber lagen im Duell zwischen dem Vierten der Eastern Conference und dem Dritten der Western Conference zeitweise mit 27 Punkten vorne, Doncic beendete den Abend nach einem Dunk zum Abschluss mit 42 Zählern.

Schröder startete gut in die Partie mit zwei verwandelten Würfen und einer schlauen Vorlage, hatte dann aber wie seine Kollegen zunehmend Schwierigkeiten und leistete sich ungewohnt viele Ballverluste und Abspielfehler.

«Die haben besser gespielt als wir. Die waren viel sicherer als wir. Wir hatten es heute nicht so, wie wir es normalerweise haben», sagte der Braunschweiger. «Ja, war nicht unser Tag.»

Magic-Sieg macht Playoffs für Lakers perfekt

Die Lakers hatten die Playoff-Teilnahme bereits vor Spielbeginn sicher, weil die Phoenix Suns 111:115 gegen die Orlando Magic verloren. Für Orlando war der Sieg wichtig, um selbst die Chancen auf die direkte Playoff-Qualifikation aufrechtzuerhalten. Europameister Tristan da Silva traf Sekunden vor Schluss zwei Freiwürfe und sicherte damit den Erfolg.

Durch die 116:127-Niederlage der Toronto Raptors gegen die Detroit Pistons konnten die Magic, bei denen Moritz Wagner bei vier Minuten Spielzeit auf vier Punkte kam, den Rückstand auf Rang sechs verkürzen. Die Raptors stehen bei 42 Siegen und 33 Niederlagen, die Magic kommen auf 40 Siege und 35 Niederlagen. Dazwischen stehen die Philadelphia 76ers mit 41 Siegen und 34 Niederlagen.

Neben den Lakers profitierten auch die Denver Nuggets von der Phoenix-Niederlage. Das Team um Nikola Jokic ist nun ebenfalls sicher direkt für die Playoffs qualifiziert.