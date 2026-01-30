Dennis Schröder glänzt mit 27 Punkten, doch ein Wurf in letzter Sekunde zerstört die Hoffnungen der Kings. Auch Hartenstein verliert beim Comeback.

Philadelphia (dpa) – Deutschlands Basketballstar Dennis Schröder hat trotz einer starken Leistung die Last-Minute-Niederlage seiner Sacramento Kings in der NBA nicht verhindern können. Der Nationalmannschafts-Kapitän erzielte beim knappen 111:113 auswärts gegen die Philadelphia 76ers 27 Punkte. Tyrese Maxey machte 1,3 Sekunden vor Schluss den Sieg für die Hausherren perfekt.

Für die Kings war es die siebte Pleite in Serie in der nordamerikanischen Profiliga. Sacramento bleibt das zweitschlechteste Team der Western Conference. Nur die New Orleans Pelicans habe eine noch schlechtere Bilanz.

Auch Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder mussten sich auswärts geschlagen geben. Der Titelverteidiger unterlag bei den Minnesota Timberwolves mit 111:123. Hartenstein kam bei seinem Comeback nach einer Wadenverletzung auf elf Punkte. Trotz der Niederlage bleibt Oklahoma mit 38 Siegen und elf Niederlagen das beste Team der Western Conference.