Schon im kommenden Jahr soll die NBA Europe an den Start gehen. Noch ist vieles unklar. Nun präsentiert die Liga Investoren für Hallenprojekte.

New York (dpa) – Bei ihren Plänen für eine Liga in Europa setzt die NBA auf ein internationales Konsortium, das Hallenpläne in den Bewerberstädten mit Milliarden-Investitionen unterstützen soll. Nach Angaben der NBA geht es um Summen von rund zehn Milliarden Euro. Zu den Unterstützern zählen Unternehmen wie Apollo Sports Capital, Blackstone oder J.P. Morgan.

Die NBA will in Zusammenarbeit mit dem Basketball-Weltverband Fiba im kommenden Jahr eine eigene Liga in Europa an den Start bringen, an der nach bisherigen Plänen 16 Teams teilnehmen sollen. Noch ist aber vieles unklar. Die NBA hat noch keinen Standort definitiv verkündet. Eine Einigung mit der privat organisierten Euroleague, bislang führend im europäischen Club-Basketball, konnte bislang noch nicht erzielt werden.

Alba plant ebenfalls neue Halle

In Deutschland gelten Alba Berlin und Bayern München als Kandidaten für die neue NBA Europe. Alba plant mit Blick auf eine mögliche Teilnahme ebenfalls den Bau einer neuen Riesen-Arena in der Hauptstadt. Die NBA-taugliche Halle mit bis zu 20.000 Zuschauerplätzen soll in Adlershof im Berliner Südosten entstehen. Die Kosten soll ein amerikanisches Bankenkonsortium mitfinanzieren.