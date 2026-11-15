Die Brooklyn Nets kommen nicht in Fahrt und verlieren klar in Memphis. Cleveland gewinnt auch ohne seine Starter gegen Dallas. Viele Partien sind geprägt durch Probleme bei der Anreise.

Memphis (dpa) – Moritz Wagner hat mit den Brooklyn Nets eine klare Niederlage in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA kassiert. Der 29 Jahre alte Weltmeister erzielte bei der 110:129 (54:71)-Niederlage bei den Memphis Grizzlies von der Bank kommend zehn Punkte und kam zudem auf sechs Rebounds und vier Assists. Doch gegen die ausgeglichen und stark treffenden Grizzlies hatten die Nets keine Chance, in der ersten Halbzeit lagen sie schon mit 20 Punkten zurück.

Am Ende setzte es für Brooklyn die dritte Niederlage in den vergangenen vier Partien, während Memphis drei seiner vier jüngsten Spiele gewonnen hat.

Die Partie war im Vorfeld wie viele andere durch den am Freitag gestoppten Flugverkehr im gesamten Land beeinflusst worden. Beide Teams hatten unter der Woche in New Orleans gespielt und Schwierigkeiten bei der Reise nach Memphis. Sie kamen daher erst einige Stunden vor der Partie an.

Cleveland gewinnt ohne Starter gegen Dallas

Aus demselben Grund verbuchten auch die Cleveland Cavaliers einen bemerkenswerten Sieg. Das Team kam ebenfalls erst am Spieltag von einer Auswärtsreise zurück nach Cleveland und gewann dann ohne seine Stars und eigentlichen Starter mit 127:117 gegen die Dallas Mavericks.

Tyrese Proctor verbuchte sein erstes sogenanntes Triple Double in der NBA mit 24 Punkten sowie elf Rebounds und zehn Assists, allesamt persönliche Bestleistungen.

Den vierten Sieg in Serie feierten die Miami Heat. Angeführt von Giannis Antetokounmpo, der 34 Punkte erzielte, gewann das Team gegen die Detroit Pistons mit 137:117.