Der Negativtrend der Hornets in der NBA setzt sich trotz der Gala eines deutschen Liga-Neulings fort. Auch Moritz Wagner und Isaiah Hartenstein verlieren.

Charlotte (dpa) – Das deutsche Basketball-Talent Christian Anderson hat in der NBA trotz einer persönlichen Bestleistung mit den Charlotte Hornets die fünfte Pleite in Serie hinnehmen müssen. Der Spielmacher erzielte beim 111:117 gegen die Memphis Grizzlies 25 Punkte und führte die Hornets damit an.

«Ich spiele einfach selbstbewusster, weil mein Trainer und meine Mitspieler mich mit jedem Spiel weiter aufbauen. Das ist das Wichtigste», sagte Liga-Neuling Anderson, der Charlotte auch dank seiner sechs erfolgreichen Dreier in der Schlussphase noch einmal in Schlagdistanz brachte.

Anderson predigt Geduld

Am Ende setzte es aber die elfte Niederlage in den vergangenen zwölf Spielen. Für den 20-Jährigen ist das jedoch kein Grund, den Kopf hängenzulassen: «Man darf sich von der Niederlagenserie nicht runterziehen lassen. Über die 82 Spiele hat man ausreichend Zeit, um sich wieder aufzurichten, auch wenn man am Anfang erst mal viel verliert.»

Rookie-Kollege Hannes Steinbach durfte nur vier Minuten ran, feierte aber immerhin einen spektakulären Dunk. Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder musste wegen einer Oberschenkelverletzung auch das siebte Spiel nacheinander aussetzen.

Hartenstein macht's spannend

Wenig erfolgreich verlief der Abend auch für zwei andere deutsche Profis. Europameister Moritz Wagner unterlag mit den Brooklyn Nets 116:142 bei den Minnesota Timberwolves, während sich Isaiah Hartenstein und die Oklahoma City Thunder bei den Indiana Pacers 120:125 geschlagen geben mussten.

Wagner kam bei der fünften Pleite in Folge von der Bank auf elf Zähler. Hartenstein gelangen zehn seiner 18 Punkte und drei von neun Rebounds im Schlussviertel, wodurch der Center das Spiel lange offen hielt. Doch der ersatzgeschwächte Meister von 2025 fand am Ende nicht mehr die richtigen Mittel für ein Comeback.