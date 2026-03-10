Shai Gilgeous-Alexander ist der amtierende wertvollste Spieler der NBA. Und zeigt im Topspiel von Titelverteidiger Oklahoma City gegen Denver, warum. Dennis Schröder hat einen unauffälligen Abend.

Oklahoma City (dpa) – Titelverteidiger Oklahoma City Thunder hat sich in einem Topspiel der NBA auch ohne den deutschen Center Isaiah Hartenstein gegen die Denver Nuggets um Superstar Nikola Jokić durchgesetzt. Angeführt von Shai Gilgeous-Alexander gewannen die Thunder mit 129:126 (66:60).

Gilgeous-Alexander verwandelte den entscheidenden Dreier weniger als drei Sekunden vor Schluss und glänzte mit 35 Punkten, einer persönlichen Bestmarke von 15 Assists und neun Rebounds – dabei egalisierte der wertvollste Spieler der Vorsaison auch einen historischen Rekord von Wilt Chamberlain.

Sechster Sieg in Serie für OKC

Im 126. Spiel in Serie erzielte Gilgeous-Alexander mindestens 20 Punkte. Das schafften nicht einmal Michael Jordan oder LeBron James. Auch eine Verletzung im Februar konnte seine Serie nicht stoppen.

Die Thunder haben alle sechs Spiele gewonnen, seit ihr 27 Jahre alter Spielmacher wieder mit von der Partie ist – gegen die Denver Nuggets auch ohne den sonst so wichtigen Hartenstein, der leicht an der Wade verletzt ist, sowie die weiteren Starter Chet Holmgren und Jalen Williams.

Bei Denver überzeugte vor allem Jokić mit einem sogenannten Triple Double aus 32 Punkten, 14 Rebounds und 13 Assists. Aber im Duell der beiden aktuell besten Basketballer der Welt behielt Gilgeous-Alexander die Oberhand.

Titelverteidiger Oklahoma führt die Western Conference knapp vor den San Antonio Spurs an, Denver liegt auf Rang sechs.

Harden durchbricht Punkte-Marke

In der Eastern Conference verschafft sich das neue Team von Welt- und Europameister Dennis Schröder eine gute Ausgangsposition für die Playoffs. Die Cleveland Cavaliers gewannen souverän mit 115:101 (56:44) gegen die ersatzgeschwächten Philadelphia 76ers.

Schröder hatte eine unauffällige Partie von der Bank mit vier Punkten und zwei Assists bei auch nur zwei Wurfversuchen aus dem Feld. Bester Werfer war James Harden mit 21 Punkten. Der Routinier durchbrach damit als neunter Spieler der NBA-Geschichte die Marke von 29 000 Punkten in seiner Karriere in der besten Basketball-Liga der Welt.