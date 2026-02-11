Die nordamerikanische Basketball-Liga ist auch auf dem europäischen Markt aktiv. Dabei fällt in Berichten nun der Name von Dirk Nowitzki.

Rom (dpa) – Im Zusammenhang mit einem künftigen Europa-Ableger der nordamerikanischen Liga NBA hat ein Medienbericht auch die deutsche Basketball-Ikone Dirk Nowitzki ins Spiel gebracht. Trotz eines Dementis gehöre Nowitzki zu einer Investoren-Gruppe, die den italienischen Club Vanoli Basket Cremona übernehmen und später nach Rom umsiedeln wolle, schrieb die italienische Zeitung «Gazzetta dello Sport».

Angeführt werde das Konsortium von Donnie Nelson, dem früheren General Manager der Dallas Mavericks, Nowitzkis einstigem Team in der NBA. Auch der von den Mavericks an die Los Angeles Lakers abgegebene Slowene Luka Doncic zähle dazu. Doncic und Nowitzki kennen sich aus gemeinsamen Zeiten in Dallas. Der NBA-Experte Marc Stein schrieb unter Berufung auf Nowitzkis Sprecher allerdings, der 47-jährige Würzburger sei nicht Teil der Gruppe.

NBA Europe soll im Herbst 2027 starten

Die Planungen für eine NBA Europe laufen bereits seit geraumer Zeit. Ziel der nordamerikanischen Liga ist ein Start im Oktober 2027. Gemeinsam mit dem Basketball-Weltverband Fiba wird das Projekt hinter den Kulissen schon seit einer ganzen Weile vorangetrieben, dazu zählt demnach auch ein Team in Rom.

Aus Deutschland könnte Ex-Meister Alba Berlin dabei sein, der nicht mehr in der privatwirtschaftlich organisierten Euroleague spielt. Der aktuelle Meister Bayern München ist dagegen noch Teil der Liga, deren stärkste Mannschaften als konkurrenzfähig mit NBA-Teams gelten.